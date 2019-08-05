Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на ПогбаЧемпионат 03:32
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times. По информации издания, «сливочные» предлагали «красным дьяволам» за 26-летнего футболиста € 30 млн и хавбека Хамеса Родригеса, однако получили отказ.
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