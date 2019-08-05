«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times. По информации издания, «сливочные» предлагали «красным дьяволам» за 26-летнего футболиста € 30 млн и хавбека Хамеса Родригеса, однако получили отказ.

«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Происшествия Заказчик убийства зампреда ЦБ хочет дать показания по делу Магомедовых Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, планирует дать показания по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества.

Общество В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.

Армия и оружие Американский самолет заметили вблизи российской базы в Сирии В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться вблизи России и у российских баз в Сирии.

Наука В Китае откроют подразделение The Boring Company Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.

Здоровье Названы 5 признаков рака кишечника, распространившегося на легкие Медики из Великобритании представили вниманию 5 признаков рака кишечника, который распространился на легкие.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Происшествия На трассе в Саратовской области перевернулся автобус с пассажирами Сегодня в Красноармейском районе перевернулся автобус с пассажирами, сообщает управление ГИБДД по Саратовской области.

Общество На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение В Свердловской области 6 августа будет неблагоприятная погода, и по всему региону объявлено штормовое предупреждение.

Общество Директор «Ленкома» опроверг информацию о своей госпитализации Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер в разговоре с РБК опроверг информацию о своей госпитализации.

Общество В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.

Общество В Большом театре объяснили появление абонементов за 1,5 млн рублей Сообщения о продаже абонементов стоимостью 1,5 млн рублей в Большой театр появились из-за технической ошибки на сайте, их реализация не производится.

Политика Иран заявил о готовности полностью выйти из ядерной сделки Иран выйдет из заключенной в 2015 году ядерной сделки, если другие страны — участники соглашения не будут защищать интересы Тегерана.

Шоу-бизнес Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей Бывшая супруга короля Малайзии рассказала, что ее сына настигла болезнь, ему вызвали скорую.

Игры Анонсированы новая Guilty Gear и The King of Fighters XV Вторым стал анонс The King of Fighters XV, за разработку которого отвечает SNK.