Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на ПогбаЧемпионат 03:32
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times. По информации издания, «сливочные» предлагали «красным дьяволам» за 26-летнего футболиста € 30 млн и хавбека Хамеса Родригеса, однако получили отказ.
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Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика
Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США
В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Обновлено в 07:16
Наука
112-летняя рыба побила рекорд долголетия
В общей сложности пять большеротых буйволов превзошли 100 лет, но 22-килограммовая самка, пойманная возле Пеликан-Рапидс, штат Миннесота, стала 112-летней рекордсменкой.
Обновлено в 01:36
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Происшествия
В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России
В пресс-службе киргизского МЧС уточнили, что погибший 45-летний россиянин был найден на склоне пика Ленина, на отметке около 6,2 тыс. метров над уровнем моря.
Обновлено в 05:37
Экономика
Более 1,1 тыс. случаев хищения электроэнергии выявлено за полгода в столичном регионе
Более 1,1 тыс. случаев хищения электроэнергии выявлено в столичном регионе в I полугодии 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Московский регион».
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже
Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
МИД России призвал страны ООН объединиться по вопросу неразмещения оружия в космосе
"Российский документ даже не содержит призыва принять на себя обязательство по неразмещению первыми оружия в космосе, а лишь приглашает к рассмотрению возможности сделать это", - уточнили в министерстве.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Кино
Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
Обновлено в 01:28
Авто
Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями
Новый Corvette Stingray, возможно, привлекает все внимание общественности в эти дни, но поклонники американских маслкаров также терпеливо ждут, когда Ford выпустит свой самый мощный уличный автомобиль за всю историю.
Обновлено в 06:21
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.
Обновлено в 08:16
Финансы
Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП России
Как сообщало ИА REGNUM, в июне прогноз роста российского ВВП ухудшили Всемирный банк (с 1,4 до 1,2%) и Центробанк (с 1,2−1,7 до 1−1,5%).
Обновлено в 06:49
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Футбол
Месси получил травму и пропустит турне «Барселоны» в США
Сроки восстановления не уточняются, но сообщается, что Месси не поедет с командой в турне по США.
Обновлено в 06:25
Общество
Власти нашли компромисс по биатлону «на костях» в Екатеринбурге
Перед началом строительства биатлонного комплекса на Московском тракте в Екатеринбурге будут проведены необходимые экспертизы, на которых настаивают историки и общественники.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Собака в Петербурге вцепилась в лицо двухлетней девочке
Пострадавшая получила укушенную рану лица и переломом носа, девочку доставили в детскую больницу.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56