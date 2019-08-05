Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на ПогбаЧемпионат 03:32

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times. По информации издания, «сливочные» предлагали «красным дьяволам» за 26-летнего футболиста € 30 млн и хавбека Хамеса Родригеса, однако получили отказ.
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«Реал» предлагал за Погба Хамеса и 27,4 млн фунтов. «МЮ» отказал

ProstoProSport04:22

«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба

Чемпионат03:32

«Манчестер Юнайтед» отказался менять Погба на Хамеса

Спорт-Экспрессвчера в 22:55

«Реал» предложил «Манчестер Юнайтед» за Погба Хамеса Родригеса и £27 млн

Sport24.ruвчера в 20:52

«Реал» готов отдать за Погба Хамеса Родригеса и £27 млн

Газета.Ruвчера в 21:45

«Манчестер Юнайтед» отказался менять Погба на Хамеса

Sportbox.RUвчера в 21:07

«Манчестер Юнайтед» отказался менять Погба на Хамеса

Матч ТВвчера в 21:07
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Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 07:51
Общество

В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика

Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США

В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане

Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка

Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Обновлено в 07:16
Наука

112-летняя рыба побила рекорд долголетия

В общей сложности пять большеротых буйволов превзошли 100 лет, но 22-килограммовая самка, пойманная возле Пеликан-Рапидс, штат Миннесота, стала 112-летней рекордсменкой.
Обновлено в 01:36
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Происшествия

В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России

В пресс-службе киргизского МЧС уточнили, что погибший 45-летний россиянин был найден на склоне пика Ленина, на отметке около 6,2 тыс. метров над уровнем моря.
Обновлено в 05:37
Экономика

Более 1,1 тыс. случаев хищения электроэнергии выявлено за полгода в столичном регионе

Более 1,1 тыс. случаев хищения электроэнергии выявлено в столичном регионе в I полугодии 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Московский регион».
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже

Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

МИД России призвал страны ООН объединиться по вопросу неразмещения оружия в космосе

"Российский документ даже не содержит призыва принять на себя обязательство по неразмещению первыми оружия в космосе, а лишь приглашает к рассмотрению возможности сделать это", - уточнили в министерстве.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19

Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Кино

Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона

Обновлено в 01:28
Авто

Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями

Новый Corvette Stingray, возможно, привлекает все внимание общественности в эти дни, но поклонники американских маслкаров также терпеливо ждут, когда Ford выпустит свой самый мощный уличный автомобиль за всю историю.
Обновлено в 06:21
Общество

Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Политика

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.
Обновлено в 08:16
Финансы

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП России

Как сообщало ИА REGNUM, в июне прогноз роста российского ВВП ухудшили Всемирный банк (с 1,4 до 1,2%) и Центробанк (с 1,2−1,7 до 1−1,5%).
Обновлено в 06:49
Политика

В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Футбол

Месси получил травму и пропустит турне «Барселоны» в США

Сроки восстановления не уточняются, но сообщается, что Месси не поедет с командой в турне по США.
Обновлено в 06:25
Общество

Власти нашли компромисс по биатлону «на костях» в Екатеринбурге

Перед началом строительства биатлонного комплекса на Московском тракте в Екатеринбурге будут проведены необходимые экспертизы, на которых настаивают историки и общественники.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Здоровье

Неизвестная болезнь поразила британского подростка

Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Собака в Петербурге вцепилась в лицо двухлетней девочке

Пострадавшая получила укушенную рану лица и переломом носа, девочку доставили в детскую больницу.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

Обновлено в 07:02
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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