Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на НеймараSportbox.RU 10:03
По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Общество
Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено 22 июня в 10:28
Наука
Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах
Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек
Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Футбол
В тренерский штаб «Спартака» вошел сербский тренер
Как стало известно Sport24, сербский тренер по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошел в штаб московского «Спартака» и прибыл с командой на сбор в Австрию.
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский уволил губернаторов трех украинских областей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми освободил от должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей — Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.
Обновлено в 07:41
Политика
Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов
Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как уберечь от угона личный автомобиль.
Обновлено в 03:00
Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских
Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Общество
Восстановлено электроснабжение Симферополя
По данным министерства, в 12:44 произошел обрыв провода, были обесточены две симферопольские подстанции, в результате без электроснабжения остались 70 тыс. человек.
Обновлено в 11:15
Экономика
В АО «Екатеринбургская электросетевая компания» состоялось годовое собрание акционеров
В АО "Екатеринбургская электросетевая компания" состоялось годовое Общее собрание акционеров (далее АО "ЕЭСК", дочернее общество "Россети Урал").
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Для докования «Адмирала Кузнецова» модернизируют 35-й судоремонтный завод
Второе докование тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будет произведено на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске после того, как будут модернизированы мощности предприятия.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Политика
Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»
Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олеега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Общество
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов по четырём дисциплинам на Едином государственном экзамене, сообщили в администрации Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Хоккей
Генменеджер: Уход Панарина и Бобровского не станет шоком для «Коламбуса»
Генеральный менеджер клуба НХЛ "Коламбус" Ярмо Кекалайнен заявил, что для команды не станет шоком возможный уход ряда хоккеистов в статусе неограниченно свободных агентов.
Обновлено в 10:41
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft
"Моя величайшая ошибка в управлении компанией заключается в том, что Microsoft не стал тем, чем сейчас является Android", - заявил Гейтс, отсылая собеседника к тому факту, что OC Android является универсальной операционной системой для всех смартфонов, кроме гаджетов, созданных силами Apple.
Обновлено в 07:58
Футбол
Грузинские футбольные команды вышли на игры в антироссийской форме
Обновлено вчера в 08:25
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Здоровье
Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг
Любой гражданин получил возможность посмотреть список медицинских услуг, которые он получил в рамках ОМС за определенное время во всех поликлиниках, больницах, в которых наблюдался и лечился, а также узнать их стоимость.
Обновлено в 07:57
Общество
Опубликован рейтинг самых наркозависимых регионов России
Представители организации «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны за 2018 год, в которых наркотики распространены больше всего.
Обновлено в 01:26
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Власти Кузбасса установили в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна
Власти Кузбасса установили в субботу в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна, а также передали отшельнице продукты питания и предметы быта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.
Обновлено в 08:39
Авто
Гоночный Renault Clio предстал в трех версиях
Дорожная «зажигалка» Renault Clio RS нового поколения только готовится к премьере, зато подразделение Renault Sport уже представило гоночные версии обычного хэтчбека.
Обновлено в 09:22
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50