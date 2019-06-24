«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на НеймараSportbox.RU 10:03

По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара

Политика Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.

Экономика ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Происшествия В США нашли тела россиянки и ее двоих детей Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.

Происшествия Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части Население города Арыси Туркестанской области Казахстана эвакуируют в Чимкент после взрыва в воинской части.

Политика Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Политика Украина ответила России по транзиту газа Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Общество Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.

Культура Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва» Коллеги выдержали паузу, а сегодня стало известно, что Роман Бабаян, журналист и ведущий программы "Право голоса" на канале "ТВ Центр", приступит к выполнению обязанностей, которыми ранее занимался Доренко, то есть займет пост главреда.

Общество Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.

Авто Раскрыты российские цены на обновленный седан Cadillac CT6 Обновленный седан Cadillac CT6 поступил на российский рынок в нескольких новых комплектациях.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Экономика Дорогие льготники: госрасходы на закупки лекарств выросли на 39% На закупки препаратов для региональных льготников потратили 29,4 млрд рублей —`на 6,3% меньше, чем в январе-марте 2018 года.

Футбол Глушакову предложили работу в женском футболе Защитник женской команды ЦСКА Ксения Коваленко предложила экс-хавбеку московского "Спартака" Денису Глушакову новую работу, сообщает "Советский спорт".

Общество В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Общество Названа причина удаления с ЕГЭ сотен школьников С основного периода ЕГЭ удалили 812 человек, из них 355 за использование мобильных телефонов, а 323 – за шпаргалки, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Происшествия На Урале силовики выясняют причины смерти участника драки Инцидент произошёл в ночь на 23 июня. По данным изданий, после драки один из мужчин остался лежать на земле.

Происшествия СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.

Наука Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Общество Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.