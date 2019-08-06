Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказал «Эвертону» в трансфере СмоллингаГазета.Ru 08:18

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Крис Смоллинг не станет игроком "Эвертона", сообщает Sky Sports. По информации издания, "синие" сделали предложение манкунианцам по годичной аренде футболиста, однако те ответили отказом.
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