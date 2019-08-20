Футбол
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после оскорблений в адрес ПогбаЧемпионат 06:04
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на оскорбления в адрес полузащитника Поля Погба после матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1), в котором он не реализовал пенальти.
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Происшествия
Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд
Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Футбол
Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФС
Обновлено в 05:44
Транспорт
В Воронеже назвали примерную дату увеличения проезда в маршрутках
Дату подорожания проезда в маршрутках Воронежа назвали власти.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам
Пираты обещали обеспечить во вторник осмотр доктором похищенных у Камеруна с судна "Мармалайта" моряков, в том числе троих россиян, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Обновлено в 06:13
Общество
Названы лучшие в мире города для вечеринок
Стали известны города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире. Об этом передает издание Lonely Planet.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Боевиков заставили бежать из ключевого города в Сирии
Боевики покидают ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб на фоне наступления правительственных сил.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»
Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Эксперты ВШЭ: Россию ждет новый кризис через год
Фото: iStock Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ предсказали, что новый финансовый и экономический кризис ждёт Россию спустя год-полтора, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 06:03
Общество
Составлен рейтинг самых тихих российских городов
Самыми тихими городами страны были признаны Гурьевск (Калининградская область, в среднем 8,4 балла), Ейск (Краснодарский край, 7,9) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8).
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов
Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4
Группа хакеров под названием pwn20wnd представила обновление утилиты unc0ver до версии 3.5.1.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Макрон заявил о важности встречи с Путиным
Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Францию, где состоится его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:33
Транспорт
В Минэкономики вступились за частные камеры
Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Авто
Новый минивэн Toyota Majesty появится в России
В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее "Альфарда".
Обновлено в 04:56
Наука
Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп
На острове Итуруп в Сахалинской области участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 06:43
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Баскетбол
«Енисей» подписал бывшего партнера Брайанта по «Лейкерс»
Обновлено в 05:08
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Футбол
Ефремов получил травму крестообразной связки колена
Обновлено в 06:03
Политика
Украина собирается покупать газ у Румынии
«Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год» - говорится в сообщении «Укртрансгаза».
Обновлено в 04:11
Футбол
Слуцкий выложил фотографию, на которой он вновь поедает бургер
Слуцкий выложил свою «состаренную» фотографию «Леонидбургер».
Обновлено в 04:22