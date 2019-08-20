Футбол

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после оскорблений в адрес ПогбаЧемпионат 06:04

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на оскорбления в адрес полузащитника Поля Погба после матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1), в котором он не реализовал пенальти.
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Магуайр после оскорблений Погба в соцсетях призвал идентифицировать аккаунты с помощью паспорта

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«Манчестер Юнайтед» отреагировал на расистские высказывания в адрес Погба

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«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после оскорблений в адрес Погба

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Магуайр – о расистских нападках на Погба: «Соцсети, остановите этих жалких троллей»

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«МЮ» намерен установить личности болельщиков, оскорблявших Погба в соцсетях на расовой почве после незабитого пенальти

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Магуайр предложил регистрировать по документам новых пользователей соцсетей. Все из-за расистских оскорблений Погба

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Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд

Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
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Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Футбол

Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФС

Обновлено в 05:44
Транспорт

В Воронеже назвали примерную дату увеличения проезда в маршрутках

Дату подорожания проезда в маршрутках Воронежа назвали власти.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам

Пираты обещали обеспечить во вторник осмотр доктором похищенных у Камеруна с судна "Мармалайта" моряков, в том числе троих россиян, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Обновлено в 06:13
Общество

Названы лучшие в мире города для вечеринок

Стали известны города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире. Об этом передает издание Lonely Planet.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Боевиков заставили бежать из ключевого города в Сирии

Боевики покидают ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб на фоне наступления правительственных сил.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»

Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных

Обновлено вчера в 17:54
Экономика

Эксперты ВШЭ: Россию ждет новый кризис через год

Фото: iStock Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ предсказали, что новый финансовый и экономический кризис ждёт Россию спустя год-полтора, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 06:03
Общество

Составлен рейтинг самых тихих российских городов

Самыми тихими городами страны были признаны Гурьевск (Калининградская область, в среднем 8,4 балла), Ейск (Краснодарский край, 7,9) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8).
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия

Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов

Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Культура

Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

Обновлено в 05:30
Гаджеты

Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4

Группа хакеров под названием pwn20wnd представила обновление утилиты unc0ver до версии 3.5.1.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Макрон заявил о важности встречи с Путиным

Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Францию, где состоится его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:33
Транспорт

В Минэкономики вступились за частные камеры

Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Экономика

«Лукойл» завершил программу buy back

"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
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Авто

Новый минивэн Toyota Majesty появится в России

В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее "Альфарда".
Обновлено в 04:56
Наука

Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп

На острове Итуруп в Сахалинской области участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 06:43
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
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«Енисей» подписал бывшего партнера Брайанта по «Лейкерс»

Обновлено в 05:08
Политика

Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму

В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Общество

Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку

Обновлено в 05:11
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Футбол

Ефремов получил травму крестообразной связки колена

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Политика

Украина собирается покупать газ у Румынии

«Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год» - говорится в сообщении «Укртрансгаза».
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Слуцкий выложил фотографию, на которой он вновь поедает бургер

Слуцкий выложил свою «состаренную» фотографию «Леонидбургер».
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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