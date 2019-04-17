Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»REGNUM 06:53

Барселона — Манчестер Юнайтед
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщается на сайте клуба. В заявке английского клуба появились нападающий Алексис Санчес, а также полузащитники Неманья Матич и Маттео Дармиан.
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