Футбол

Алексис и Матич полетят с «МЮ» на матч с «Барселоной»Sports.ru 05:24

Барселона — Манчестер Юнайтед
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
Стал известен состав «Манчестер Юнайтед» из 22 человек, который отправится на ответный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов (0:1 – первая игра). В списке появились Алексис Санчес, Неманья Матич и Маттео Дармиан, которые некоторое время пропускали из-за травм.
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Алексис и Матич полетят с «МЮ» на матч с «Барселоной»

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