«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»REGNUM вчера в 06:53

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщается на сайте клуба. В заявке английского клуба появились нападающий Алексис Санчес, а также полузащитники Неманья Матич и Маттео Дармиан.

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»

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