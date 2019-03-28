Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с постоянным главным тренеромLenta.ru 05:29
Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба. Сульшер, ранее временно занимавший данную должность, подписал контракт с «Юнайтед» сроком на три года.
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Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
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Коломойского внесли в базу «Миротворца»
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В России начались продажи обновленного Honda Pilot
В России начались продажи обновленного Honda Pilot, который претерпел незначительные изменения во внешности и оснащении.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Суд арестовал причастного к терактам в Москве боевика на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал до 27 мая Магомеда Нурова. Он подозревается в участии в московских терактах 2010 года.
Обновлено в 13:09
Политика
Эрдоган обвинил США в экономическом кризисе в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной экономического кризиса в стране стали действия США и других западных стран.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
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Политика
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Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
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Определен лучший автомобиль в бизнес-классе
Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
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Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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Сын Киркорова прошел отбор в академию «Барселоны»
Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве.
Обновлено в 12:58
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YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова
С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 03:49
Авто
Компания Hyundai представила новую Sonata с турбомотором
На автосалоне в Сеуле компания Hyundai представила новую версию модели Sonata, ее продажи должны стартовать уже в этом году.
Обновлено в 05:00
Футбол
Икарди хочет, чтобы «Интер» его простил
Центральный нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди готов извиниться перед одноклубниками и поклонниками итальянского клуба за неподобающее поведение, которое стоило ему отцепления от первого состава и лишения игровой практики.
Обновлено в 13:59
Политика
Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев
В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Роскачество составило новый рейтинг лучших смартфонов
Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов и составило рейтинг лучших моделей, куда вошли 25 новинок.
Обновлено в 03:57
Экономика
Британия скрыла от России данные о счетах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
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Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit
Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
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Футбол
«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе
"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:06
Футбол
Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин принял решение о завершении карьеры в национальной команде.
Обновлено в 15:00
Общество
Власти Якутии разъяснили запрет на работу для мигрантов
Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19