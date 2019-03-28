Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с постоянным главным тренеромLenta.ru 05:29

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба. Сульшер, ранее временно занимавший данную должность, подписал контракт с «Юнайтед» сроком на три года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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