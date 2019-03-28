Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с постоянным главным тренеромLenta.ru 05:29
Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба. Сульшер, ранее временно занимавший данную должность, подписал контракт с «Юнайтед» сроком на три года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков по выбору лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Футбол
Айртон рассказал о самом памятном воспоминании в «Спартаке»
Бразильский защитник «Спартака» Айртон назвал самое памятное воспоминание, связанное с красно-белыми.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Чиновники отделения ПФР по Дагестану стали фигурантами уголовного дела
В Дагестане открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, фигурантами которого являются должностные лица отделения Пенсионного фонда РФ по республике, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве экс-губернатор Ишаев не признал свою вину
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, не признал свою вину.
Обновлено в 13:14
Космос
Найдена вторая галактика без темной материи
Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено в 13:05
Спорт
Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35
Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Политика
Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов
Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей.
Обновлено в 09:09
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика
Китай идет на беспрецедентные уступки в торговой войне
Китай может улучшить условия доступа иностранных высокотехнологичных компаний к своему рынку облачных услуг, а также разрешить им владеть дата-центрами в свободных экономических зонах в качестве уступок в ходе торговых переговоров с США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 08:47
Кино
Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»
Обновлено вчера в 11:32
Космос
Памятник Гагарину установили в Израиле
Обновлено в 12:55
Авто
Разработан гибридный привод для легких грузовиков
В Германии был разработан универсальный гибридный привод для легкого коммерческого транспорта.
Обновлено в 13:23
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
"Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета", - добавила она.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
МИД РФ прокомментировал противоспутниковые испытания Индии
В министерстве иностранных дел России прокомментировали недавно проведенное Нью-Дели испытание космического оружия, в результате которого баллистической ракетой был сбит индийский космический аппарат.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Силы ПВО САР отразили атаку Израиля на Алеппо
Государственное телевидение Сирии заявило, что Израиль нанес ракетный удар в окрестностях города Алеппо, который привел к материальному ущербу, сирийские ПВО сбили несколько израильских ракет, отразив атаку.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Игры
Первые две части Warcraft вышли в GOG
Обновлено в 12:02
Игры
Sony анонсировала дату выхода Dreams в раннем доступе
Sony объявила дату выхода Dreams в раннем доступе - новая игра от создателей LittleBigPlanet и Tearaway станет доступна уже в середине апреля.
Обновлено в 11:44
Авто
Haval открывает завод под Тулой
Что касается самого завода, то его годовая мощность составит аж 150 тысяч авто. Первым на новый конвейер встанет модель F7.
Обновлено в 08:04
Политика
КПРФ обжаловала в суде отказ ЦИК передать мандат Госдумы Грудинину
КПРФ в Тверском суде Москвы обжаловала отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передать мандат, ставший вакантным после смерти депутата Госдумы Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Наука
В Петербурге создали робота-хирурга для проведения операций на мозге
Роботизированный манипулятор, предназначенный для проведения операций на мозге, создали ученые Северной столицы.
Обновлено в 09:24
Политика
Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года
"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04