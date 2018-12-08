Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Фулхэмом»
«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Фулхэмом»Soccer.ru11:55
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Эшли Янг
|13′
Хуан Мата
|28′
|31′
Андре Замбо-Ангисса
Ромелу Лукаку
|42′
Диого Далот
|45′+1′
|46′
Александар Митрович
Абубакар Камара
|46′
Том Кэрни
Лусиано Вьетто
Крис Смоллинг
Маркос Рохо
|58′
|67′
Абубакар Камара
|68′
Андре Замбо-Ангисса
|72′
Жан Микаэль Сери
|73′
Андре Шюррле
Ибраима Сиссе
Джесси Лингард
Фред
|73′
Маркус Рэшфорд
|82′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
|84′
|63%
|Владение мячом
|37%
|87%
|Процент точных передач
|75%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|10
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|6
|4
|Офсайды
|3
|10
|Угловые
|3
|17
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
20
Далот
16
Рохо
4
Джонс
18
Янг
8
Мата
21
Эррера
17
Фред
31
Матич
39
Мактомини
9
Лукаку
25
Рико
4
Одои
26
Моусон
13
Рим
23
Брайен
44
Сиссе
24
Сери
19
Вьетто
29
Замбо-Ангисса
3
Сессеньон
47
Камара
Фулхэм
Расстановка 4‑5‑1
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 12:58
Футбол
«Ростов» удалил изображение Карасева на сцене самарского цирка
«Ростов» в выездном матче 17-го тура чемпионата России уступил «Крыльям Советов» – 0:1. Главный арбитр Сергей Карасев по ходу встречи показал шесть желтых и три красных карточки.
Обновлено в 12:36
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»
Обновлено в 13:01
Футбол
«Наполи» не оставил ни шанса «Фрозиноне»
В рамках 15-го тура Серии А "Наполи" принимал "Фрозиноне" и провёл в ворота соперника четыре безответных мяча.
Обновлено в 11:06
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:12
Футбол
Адиев: «Выплата от РПЛ негативно повлияла на игроков»
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 12:12
Футбол
«Атлетико» разгромил «Алавес» в 15-м туре Примеры
Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Алавесом» в матче 15-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 11:52
Футбол
Эмери рассказал о конфликте с Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»
Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери в своей автобиографии рассказал о конфликте с нападающим Артемом Дзюбой, а также затронул тему отношений с Валерием Карпиным.
Обновлено в 12:10
Футбол
За «Золотой мяч» голосовал несуществующий журналист
В голосование за «Золотой мяч»-2018 был учтен голос несуществующего журналиста с острова Коморы.
Обновлено в 13:14
Футбол
Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»
Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
Обновлено в 11:05
Футбол
Соперник «Зенита» в ЛЕ «Славия» победила в чемпионате Чехии
"Славия" является соперником санкт-петербургского "Зенита" на групповом этапе Лиги Европы.
Обновлено в 13:09
Футбол
Футболисты молодежки «Зенита» уступили в последнем матче года
Футболисты молодежки «Зенита» проиграли свертсникам из "Рубина" со счетом 0:1. Встреча прошла на Малой арене «Петровского».
Обновлено в 08:15
Футбол
Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана.
Обновлено в 09:51
Футбол
Петербуржцы хотят переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит»
Обновлено в 11:04
Футбол
Соперник «Локомотива» по группе ЛЧ «Галатасарай» сыграл вничью в матче чемпионата Турции
«Галатасарай» сыграл вничью с «Ризеспором» в матче 15-го тура чемпионата Турции.
Обновлено в 13:00