Английский футбольный клуб, старейшая команда Лондона. Назван по имени лондонского района Фулем, в котором расположен домашний стадион команды «Крейвен Коттедж», открытый в 1896 году. Клуб основан учащимися воскресной школы в 1879 году. Был принят во Второй дивизион Футбольной лиги 1 июня 1905 года.

Манчестер Юнайтед Футбольный клуб

Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.