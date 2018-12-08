Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Фулхэмом»
Soccer.ru
11:55

Манчестер Юнайтед — Фулхэм
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Эшли Янг
13′
Хуан Мата
28′
31′
Андре Замбо-Ангисса
Ромелу Лукаку
42′
Диого Далот
45′+1′
46′
Александар Митрович
Абубакар Камара
46′
Том Кэрни
Лусиано Вьетто
Крис Смоллинг
Маркос Рохо
58′
67′
Абубакар Камара
68′
Андре Замбо-Ангисса
72′
Жан Микаэль Сери
73′
Андре Шюррле
Ибраима Сиссе
Джесси Лингард
Фред
73′
Маркус Рэшфорд
82′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
84′
В параллельном матче «Арсенал» одержал минимальную победу над «Хаддерсфилдом».
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