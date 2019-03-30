«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»Soccer.ru 12:54

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Уотфордом» в матче 32-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» (61 очко) располагается на четвертом месте, «Уотфорд» (43 очка) - девятый.

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Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

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Происшествия Александр Бастрыкин провел встречу с петербуржцами Александр Бастрыкин в рамках рабочего визита в город на Неве провел личный прием жителей Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Происшествия В сети появилось видео гибели российского автогонщика Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".

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Происшествия В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.

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