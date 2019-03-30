Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»Soccer.ru вчера в 12:54
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|17′
Уилл Хьюз
Маркус Рэшфорд
|28′
|55′
Дарил Янмат
Кико Фемения
Хуан Мата
Джесси Лингард
|63′
Андер Эррера
Андреас Перейра
|63′
Антони Марсьяль
|72′
|73′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Антони Марсьяль
Маркос Рохо
|77′
|81′
Уилл Хьюз
Айзек Саксесс
|82′
Адам Мазина
|90′
Абдулай Дукуре
Андреас Перейра
|90′+2′
|51%
|Владение мячом
|49%
|78%
|Процент точных передач
|81%
|1
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|11
|14
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
1
Де Хеа
18
Янг
12
Смоллинг
4
Джонс
23
Шоу
15
Перейра
31
Матич
6
Погба
14
Лингард
10
Рэшфорд
16
Рохо
26
Фостер
21
Фемения
27
Кабаселе
3
Бритос
11
Мазина
10
Саксесс
16
Дукуре
29
Капу
37
Перейра
18
Грэй
9
Дини
Уотфорд
Расстановка 4‑4‑2
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Уотфордом» в матче 32-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» (61 очко) располагается на четвертом месте, «Уотфорд» (43 очка) - девятый.
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