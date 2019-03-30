Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»Soccer.ru 12:54

Манчестер Юнайтед — Уотфорд
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
17′
Уилл Хьюз
Маркус Рэшфорд
28′
55′
Дарил Янмат
Кико Фемения
Хуан Мата
Джесси Лингард
63′
Андер Эррера
Андреас Перейра
63′
Антони Марсьяль
72′
73′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Антони Марсьяль
Маркос Рохо
77′
81′
Уилл Хьюз
Айзек Саксесс
82′
Адам Мазина
90′
Абдулай Дукуре
Андреас Перейра
90′+2′
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Уотфордом» в матче 32-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» (61 очко) располагается на четвертом месте, «Уотфорд» (43 очка) - девятый.
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