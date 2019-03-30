«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»Soccer.ru 12:54

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Уотфордом» в матче 32-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» (61 очко) располагается на четвертом месте, «Уотфорд» (43 очка) - девятый.

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Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".

Политика Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.

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Армия и оружие США заказали «умные» взрыватели для миномётных выстрелов Многофункциональный взрыватель M734 включает в себя дальномер и инерционную систему наведения, используемые на минометных снарядах в качестве детонатора для дистанционного подрыва мин на высоте для нанесения наибольшего ущерба.

Политика МИД Венесуэлы заявил, что общественность США против вмешательства в дела Каракаса Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреас в своем твиттере выразил мнение, что многие граждане США считают политику Вашингтона в отношении Боливарианской Республики неправильной.

Хоккей «Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.

Политика «Открытая Россия» ликвидирована Российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров.

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Автоспорт Квят стал 15-м в квалификации Гран-при Бахрейна В Бахрейне завершилась квалификация этапа Гран-при Формулы-1. Победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Происшествия СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.

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Культура В Москве началась церемония награждения лауреатов кинопремии «Ника» Награждение лауреатов старейшей национальной кинопремии "Ника" началось в субботу в Москве.