Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче МКЧVprognoze.ru вчера в 10:47

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче Международного Кубка чемпионов. Встреча состоялась в Шанхае на стадионе «Гонгку» и завершилась победой «Красных Дьяволов» со счетом 2:1. «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче на 21-й минуте. Гол на свой счет записал Антони Марсьяль.
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