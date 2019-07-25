Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче МКЧVprognoze.ru 10:47
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче Международного Кубка чемпионов. Встреча состоялась в Шанхае на стадионе «Гонгку» и завершилась победой «Красных Дьяволов» со счетом 2:1. «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче на 21-й минуте. Гол на свой счет записал Антони Марсьяль.
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«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на Международный кубок чемпионов 25 июля
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