«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче Международного Кубка чемпионов. Встреча состоялась в Шанхае на стадионе «Гонгку» и завершилась победой «Красных Дьяволов» со счетом 2:1. «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче на 21-й минуте. Гол на свой счет записал Антони Марсьяль.

Политика Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.

Экономика Россия сократила долю доллара США во внешней торговле Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.

Космос В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Единоборства Бой Ковалева с Альваресом может состояться в октябре По данным источника, если стороны договорятся, то бой может состояться 19 или 26 октября этого года.

Политика Австрия объявила в розыск «сотрудника ГРУ Игоря Зайцева» Прокуратура Зальцбурга объявила в розыск 65-летнего россиянина Игоря Зайцева, который якобы является сотрудником ГРУ и занимался шпионажем против Австрии.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.

Наука Странные кристаллы обнаружены в желудке тихоходки Рафаэль Мартин-Ледо находится в числе этих специалистов. исследуя эти организмы Мартин-Ледо использовал фазово-контрастную микроскопию, с помощью которой он смог обнаружить нечто удивительное.

Политика Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.

Космос Космонавт Савицкая считает, что поселения на Луне не нужны Исследования Луны можно проводить без строительства постоянных поселений на естественном спутнике Земли, рассказала в интервью ТАСС советский космонавт, в настоящее время заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая.

Политика Украина нашла замену российскому газу в Катаре Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Экономика В АКРА обновили прогноз экономической ситуации в России до 2023 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) считает, что стабилизирующие инструменты, заложенные в экономической политике России, могут справиться со спадом в мировой экономике, который может начаться в 2020 году.

Политика Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".

Политика В Финляндии Клинтону подарили его собственный саксофон Сорок второй президент США Билл Клинтон, находящийся с частным визитом в Финляндии, выступил в четверг вечером в городе Мариехамн, центральном городе Аландских островов, с лекцией, посвященной изменению климата, и получил в подарок собственный саксофон, приобретенный ранее на аукционе миллионером Андерсом Виклофом (Anders Wiklöf).