Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» благодаря дублю ЛукакуСпорт-Экспресс 12:05

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Ян Валери
39′
Райан Бертран
Алексис Санчес
Диого Далот
51′
Андреас Перейра
53′
Ромелу Лукаку
59′
63′
Чарли Остин
Стюарт Армстронг
75′
Джеймс Уорд-Проуз
Андреас Перейра
Фред
82′
Ромелу Лукаку
89′
Ромелу Лукаку
89′
90′
Мая Йосида
Сэм Галлахер
Маркус Рэшфорд
Таит Чонг
90′+5′
Поль Погба
90′+6′
"Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" в матче 29-го тура чемпионата Англии (3:2). Дублем в составе "красных дьяволов" отметился форвард Ромелу Лукаку. "МЮ" набрал 58 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Саутгемптон" с 27 баллами располагается на 17-й строчке.
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Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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