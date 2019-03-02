Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» благодаря дублю ЛукакуСпорт-Экспресс 12:05
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
|26′
Ян Валери
|39′
Райан Бертран
Алексис Санчес
Диого Далот
|51′
Андреас Перейра
|53′
Ромелу Лукаку
|59′
|63′
Чарли Остин
Стюарт Армстронг
|75′
Джеймс Уорд-Проуз
Андреас Перейра
Фред
|82′
Ромелу Лукаку
|89′
Ромелу Лукаку
|89′
|90′
Мая Йосида
Сэм Галлахер
Маркус Рэшфорд
Таит Чонг
|90′+5′
Поль Погба
|90′+6′
|65%
|Владение мячом
|35%
|80%
|Процент точных передач
|64%
|9
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|7
|7
|Отборы
|14
|7
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Де Хеа
18
Янг
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
17
Фред
39
Мактомини
20
Далот
6
Погба
44
Чонг
9
Лукаку
2 ×
28
Ганн
35
Беднарек
15
Галлахер
4
Вестергор
43
Валери
16
Уорд-Проуз
14
Ромеу
23
Хейбьерг
21
Бертран
17
Армстронг
22
Редмонд
Саутгемптон
Расстановка 3‑5‑2
"Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" в матче 29-го тура чемпионата Англии (3:2). Дублем в составе "красных дьяволов" отметился форвард Ромелу Лукаку. "МЮ" набрал 58 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Саутгемптон" с 27 баллами располагается на 17-й строчке.
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