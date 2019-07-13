Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 09:09
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Перт Глори" в товарищеском матче - 2:0. В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд и Джеймс Гарнер. Это был первый предсезонный матч манкунианцев.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Политика
В Госдуме анонсировали поставки С-400 в другие страны
Обновлено в 13:56
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS
Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский прибыл на границу с Крымом
Обновлено в 13:52
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Спорт
Российские волейболисты завоевали бронзовые медали Универсиады
Обновлено в 12:57
Футбол
Мурильо стал игроком «Сампдории»
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху
После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге.
Обновлено в 10:58
Экономика
Яша Хаддажи пояснил ценовую политику компании по аксессуарам и играм
Руководитель российского подразделения Nintendo Яша Хаддажи в интервью GameMAG рассказал о принципах формирования цен на продукцию компании, а также о подходе к локализациям.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Религия
Мощи святых Петра и Февронии привезут в храм Христа Спасителя
Мощи святых Петра и Февронии доставят из Мурома в Москву, в храм Христа Спасителя, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Сыктывкарка погибла в ДТП в Абхазии
Обновлено в 03:54
Кино
Найдены три неизданных сценария Стэнли Кубрика
Обновлено вчера в 23:50
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Автоспорт
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Политика
Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек
Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.
Обновлено в 12:49