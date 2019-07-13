Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 09:09

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Перт Глори" в товарищеском матче - 2:0. В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд и Джеймс Гарнер. Это был первый предсезонный матч манкунианцев.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче в Австралии

Sport24.ru09:07

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче

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Гол Рашфорда помог «МЮ» обыграть «Перт Глори» в товарищеском матче в Австралии

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