Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 09:09
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Перт Глори" в товарищеском матче - 2:0. В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд и Джеймс Гарнер. Это был первый предсезонный матч манкунианцев.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
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Футбол
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Капитан "Спартака" Георгий Джикия после победы в матче 1-го тура чемпионата России над "Сочи" (1:0) отметил, что игра для его команды получилась трудной.
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Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
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Общество
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
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Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
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Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа
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Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
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Футбол
«Монако» с Головиным в составе проиграл «Лозанне»
«Монако» в товарищеском матче уступил швейцарской «Лозанне» со счётом 1:2. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе.
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Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
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Митрохину, Соколову и Булыкину отказали в регистрации на выборах
Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам на выборах в Мосгордуму Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 14:02
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Политика
Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя
Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось
Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Космос
Рогозин назвал непростым запуск ракеты с космическим телескопом
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал непростым запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ».
Обновлено в 12:38
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В США полицейский застрелил девушку-подростка с копией пистолета. Видео
Полиция города Фуллертона, расположенного в штате Калифорния на западном побережье США, обнародовала кадры с нательной камеры сотрудника, участвовавшего в фатальном инциденте с применением табельного оружия, произошедшего 5 июля на трассе неподалеку от Анахайма.
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Экономика
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Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
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Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
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Общество
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Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
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Пластический хирург посоветовала Сергею Звереву отказаться от операций
Благодаря четкой работе косметологов и пластических хирургов на свой возраст поющий стилист не выглядит.
Обновлено в 09:52
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
Ярош предложил захватывать итальянцев на Украине
Обновлено в 03:16