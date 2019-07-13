Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 09:09

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Перт Глори" в товарищеском матче - 2:0. В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд и Джеймс Гарнер. Это был первый предсезонный матч манкунианцев.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче в Австралии

Sport24.ru09:07

Фанаты освистали Погба во время матча «Манчестер Юнайтед» в Австралии

Газета.Ru09:11

Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча

Спорт день за днем08:54

«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один тайм

Матч ТВ08:59

«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один тайм

Sportbox.RU08:59

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче

Спорт-Экспресс09:09

Гол Рашфорда помог «МЮ» обыграть «Перт Глори» в товарищеском матче в Австралии

Чемпионат09:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

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Футбол

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия после победы в матче 1-го тура чемпионата России над "Сочи" (1:0) отметил, что игра для его команды получилась трудной.
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Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела

Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
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Общество

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Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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Политика

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Общество

«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа

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Армия и оружие

На юге Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

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Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Футбол

«Монако» с Головиным в составе проиграл «Лозанне»

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Обновлено в 15:13
Общество

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Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
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Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.
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Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
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Полиция города Фуллертона, расположенного в штате Калифорния на западном побережье США, обнародовала кадры с нательной камеры сотрудника, участвовавшего в фатальном инциденте с применением табельного оружия, произошедшего 5 июля на трассе неподалеку от Анахайма.
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Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

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Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
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Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

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Поль Погба
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Перт Глори
Спортивный клуб
Австралийский футбольный клуб из города Перт, Западная Австралия. Выступает в A-League - высшем австралийском дивизионе. Основан в 1996 году. Является самым старым клубом A-League. Домашний стадион - Members Equity Stadium.
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