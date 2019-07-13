"Манчестер Юнайтед" переиграл "Перт Глори" в товарищеском матче - 2:0. В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд и Джеймс Гарнер. Это был первый предсезонный матч манкунианцев.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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