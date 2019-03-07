Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил ПСЖ и вышел в четвертьфинал ЛЧРИА Новости вчера в 16:59

Английский "Манчестер Юнайтед" победил французский "Пари Сен-Жермен" в ответном матче Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Ответная встреча, прошедшая в Париже в среду, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«МЮ» - первый клуб, вышедший в следующий раунд ЛЧ после домашнего поражения со счётом 0:2

Sport.ru03:29

«МЮ» первым прошел дальше в плей-офф ЛЧ, проиграв дома с разницей в 2 мяча

РИА Новостивчера в 23:27

Две исторические победы, рекорд Кейна и экстра-таймы. Смотри видео

Матч ТВ01:36

Андрей Канчельскис: «К четвертьфиналу ЛЧ вернутся травмированные футболисты и Погба»

Спорт-Экспресс06:27

Санчо, на которого претендуют «МЮ» и «ПСЖ», отметил гол манкунианцев парижанам

Чемпионат03:22

Гол Рэшфорда после VAR на 94-й минуте вывел «МЮ» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 17:00

«МЮ» прошел «ПСЖ» после 0:2 в первой игре, Зидан и Моуринью могут возглавить «Реал», СКА повел в серии со «Спартаком» и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:35

Вопреки всем раскладам «Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

КП - Беларусьвчера в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Происшествия

В «Газпроме» назвали «полным аутом» случай с газопроводом в Приозерске

Обновлено в 03:51
Политика

На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело

В отношении шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на Украине завели уголовное дело об отмывании денег.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии

Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 06:51
Политика

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве следователя Шишкиной

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в ходе следственно-оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной.
Обновлено в 06:21
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Пакистане пассажира сняли с рейса из-за молитвы о крушении самолета

Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Конструкторы установили санузел в танке «Армата»

Танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе «Армата», санузлами.
Обновлено в 01:15
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Политика

Доктрину продовольственной безопасности РФ скорректируют из-за санкций

Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в этом году из-за изменения социально-экономического состояния страны и санкций, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Обновлено в 06:25
Политика

В МИД России подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о задержании граждан США в Новороссийске.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Госдума ужесточила ответственность за оскорбление госсимволов

Госдума приняла в третьем - окончательном - чтении законы о наказании за неуважительные публикации об обществе, государстве и госсимволах, а также о блокировке таких сообщений.
Обновлено в 04:17
Политика

В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:58
Политика

Захарова назвала вопиющим инцидент с российским дипломатом в Чехии

Россия не оставит без ответа ситуацию с российским дипломатом в Чехии, которому в аэропорту Праги отказали во въезде.
Обновлено в 06:30
Политика

Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Тимом Эпплом»

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука "Тимом Эпплом".
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Индийские СМИ сообщили о пытках пленного пилота в Пакистане

Пакистанские власти пытали сбитого над Кашмиром и взятого в плен пилота ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:59
Экономика

Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»

Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра

«5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.
Обновлено в 06:23
Общество

Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

Обновлено в 02:13
Происшествия

В Дагестане число отравившихся в детском саду достигло 24

Представитель пресс- службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева проинформировала о том, что число госпитализированных после отравления в детском саду возросло до 24.
Обновлено в 02:42
Политика

В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Футбол

Кокорин заявил, что боль в колене мешает ему ходить

По словам врача СИЗО, боль в суставе появилась, потому что Кокорин мало двигается, только лежит и смотрит телевизор.
Обновлено в 01:01
Политика

Кабмин оценил расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций

18 февраля на военной выставке IDEX (Абу-Даби) глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что запуск МС-21 в серийное производство перенесен на год — с конца 2019-го на конец 2020-го — из-за санкций и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские аналоги.
Обновлено в 01:11
Футбол

Головин: русский футболист рискует, переходя в европейский клуб

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что футболист из России рискует при переходе в клуб европейского чемпионата.
Обновлено в 07:28
Общество

Путин повысил размер пособия по уходу за детьми-инвалидами

Ежемесячные выплаты для опекунов детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы с 1 июля 2019 года вырастут до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Екатеринбурге частично обрушилась стена жилого дома

В Екатеринбурге со стены жилого дома на улице Юмашева осыпалась часть кирпичей. Пострадали машины, припаркованные возле здания.
Обновлено в 05:44
Политика

Тимошенко письменно пообещала «вернуть Донбасс и Крым» Украине

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подписала документ, согласно которому она обязуется вернуть Донбасс и полуостров Крым Украине, если победит на выборах.
Обновлено в 06:36
Экономика

Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018

Траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе – декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Что бы попасть на чемпионат без визы, иностранному болельщику необходимо было оформить Fan ID, – удостоверение давало право также пользоваться общественным транспортом и бесплатными поездами.
Обновлено в 06:39
Общество

ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта

Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:56
Экономика

«Русал» восстановил отгрузки продукции в США

"Русал" восстановил отгрузки продукции в США на "существенных уровнях", прежде всего отгрузки высокомаржинальной продукции и сплавов.
Обновлено в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное