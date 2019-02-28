«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», Лукаку оформил дубльМатч ТВ вчера в 17:21

«Кристал Пэлас» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Гости победили во встрече со счетом 2:1. На 33-й минуте матча Ромелу Лукаку вывел манкунианцев вперед. А после перерыва бельгийский форвард оформил дубль.

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