Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», Лукаку оформил дубльМатч ТВ вчера в 17:21

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
33′
Ромелу Лукаку
Мартин Келли
41′
52′
Ромелу Лукаку
Джеймс Макартур
Макс Майер
61′
Джоэл Уорд
66′
69′
Алексис Санчес
77′
Алексис Санчес
Маркус Рэшфорд
77′
Диого Далот
Эрик Бертран Байи
Миши Батшуайи
Кристиан Бентеке
78′
81′
Люк Шоу
Патрик ван Анхолт
Шейху Куяте
83′
83′
Эшли Янг
90′
Фред
Джеймс Гарнер
Уилфрид Заа
90′+1′
90′+5′
Ромелу Лукаку
«Кристал Пэлас» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Гости победили во встрече со счетом 2:1. На 33-й минуте матча Ромелу Лукаку вывел манкунианцев вперед. А после перерыва бельгийский форвард оформил дубль.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лукаку забил 10 и более голов в АПЛ в седьмом сезоне подряд

Sport24.ruвчера в 20:56

Кристал Пэлас - Манчестер Юн. Прогноз на матч АПЛ: «дьяволы» мечтают вернуться в топ-4

Sport-place25 февраля в 04:40

«Манчестер Юнайтед» установил клубный рекорд по серии побед на выезде

Газета.Ruвчера в 17:55

«Манчестер Юнайтед» впервые одержал 8 побед подряд

Спорт-Экспрессвчера в 17:28

Дубль Лукаку принес победу «Манчестер Юнайтед» в игре с «Кристал Пэлас»

Советский спортвчера в 16:57

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в гостевом матче чемпионата Англии

Чемпионатвчера в 16:52

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории одержал восемь гостевых побед подряд

Матч ТВвчера в 18:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

Обновлено вчера в 02:34
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Экономика

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:16
Общество

В российских магазинах нашли сметану с вредными добавками

Специалисты Росконтроля в преддверии Масленицы проверили сметану с массовой долей жира 20 процентов.
Обновлено в 01:10
Общество

Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян

Работники сферы автомобилестроения сильнее всех рискуют попасть под сокращение.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика

Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ

Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика

ФАС призвали возбудить дело против Visa и Mastercard

Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 00:42
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе

Обновлено в 00:37
Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении» после череды скандалов

Напомним, целых четыре возможных представителя Украины на "Евровидение" один за другим отказались от участия в конкурсе.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие

Источник назвал сроки постройки российских эсминцев типа «Лидер»

Россия намерена построить два эсминца типа "Лидер" к концу 2020-х годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Уфе совершил аварийную посадку самолёт со 123 пассажирами

Обновлено в 00:22
Общество

Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества

Каждый образец проверили по 88 показателям безопасности и качества. Но ни один из них не оказался достоин Знака качества.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Обновлено вчера в 13:55
Космос

Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка

В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

СК начал проверку из-за отравления подростков таблетками на Сахалине

В Сахалинской области следователи проводят проверку по факту госпитализации четырёх подростков после отравления неизвестными таблетками.
Обновлено в 01:01
Политика

Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле

Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Хоккей

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»

Обновлено в 00:40
Общество

В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках

В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Политика

Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 15:27
Единоборства

Скончался 21-летний боец ММА Аркадий Лисин

Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Аркадий Лисин умер в среду, 27 февраля. Спортсмен скончался на 22-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика

S7 Space подала в суд на РКК «Энергия»

Частная космическая компания S7 Space, владеющая проектом «Морской старт», подала иск в суд против предыдущего владельца проекта — корпорации «Энергия».
Обновлено вчера в 18:40
Политика

В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Бориса Немцова

Американские сенаторы Марко Рубио, Крис Кунс, Роджер Уикер, Ричард Дурбин, Рон Джонсон и Кори Гарднер представили резолюцию, в которой призвали к справедливости в деле об убийстве российского политика Бориса Немцова.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено 26 февраля в 17:41
Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено вчера в 11:15
Экономика

АФК «Система» хочет продать до 20% «Медси»

ГК «Медси» (100% у «Системы») в рейтинге сетей частных клиник Forbes за 2017 г. занимала второе место после «Мать и дитя» Марка Курцера.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Эксперт объяснил, почему Зеленского называют «пророссийским»

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко обвиняет шоумена Владимира Зеленского в "пророссийскости", чтобы лишить голосов на предстоящих выборах, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:23
Политика

В Горловке обстрелами ВСУ повреждены три дома и газопровод

Три дома и газопровод повреждены на северо-западной окраине Горловки в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований.
Обновлено в 00:52
ещё по теме
Главное