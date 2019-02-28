Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Кристал Пэлас»RT на русском вчера в 16:54
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
|33′
Ромелу Лукаку
Мартин Келли
|41′
|52′
Ромелу Лукаку
Джеймс Макартур
Макс Майер
|61′
Джоэл Уорд
|66′
|69′
Алексис Санчес
|77′
Алексис Санчес
Маркус Рэшфорд
|77′
Диого Далот
Эрик Бертран Байи
Миши Батшуайи
Кристиан Бентеке
|78′
|81′
Люк Шоу
Патрик ван Анхолт
Шейху Куяте
|83′
|83′
Эшли Янг
|90′
Фред
Джеймс Гарнер
Уилфрид Заа
|90′+1′
|90′+5′
Ромелу Лукаку
|45%
|Владение мячом
|55%
|80%
|Процент точных передач
|80%
|10
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|6
|13
|Отборы
|6
|8
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
31
Гуаита
2
Уорд
5
Томкинс
34
Келли
8
Куяте
7
Майер
4
Миливоевич
15
Шлупп
10
Таунсенд
17
Бентеке
11
Заа
1
Де Хеа
18
Янг
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
3
Байи
39
Мактомини
6
Погба
37
Гарнер
10
Рэшфорд
9
Лукаку
2 ×
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ оказался сильнее «Кристал Пэлас». Встреча закончилась со счётом 1:3. На гол Джоэла Уорда гости ответили дублем Ромелу Лукаку и мячом Эшли Янга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории одержал восемь гостевых побед подряд
Матч ТВвчера в 18:01
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в гостевом матче чемпионата Англии
Чемпионатвчера в 16:52
Кристал Пэлас - Манчестер Юн. Прогноз на матч АПЛ: «дьяволы» мечтают вернуться в топ-4
Sport-place25 февраля в 04:40
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Политика
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Экономика
ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено вчера в 16:10
Политика
В США разработан законопроект с требованием раскрыть доходы Путина
Конгрессмены США разработали законопроект под названием «О транспарентности в отношении Владимира Путина», сообщила член палаты представителей Элис Стефаник.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше за хищения
Бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев задержан сотрудниками полиции в Польше.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки
В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Общество
Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян
В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите
Обновлено в 01:48
Экономика
В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга
Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Путешествия
Регионы пересчитали число туристов из-за курортного сбора
С мая 2018 года в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, в мае 2019 года к нему подключится Крым.
Обновлено в 02:14
Хоккей
Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Обновлено в 02:22
Политика
Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Обновлено 22 февраля в 19:02
Общество
Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой
Обновлено в 00:29
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Единоборства
Скончался боец ММА Аркадий Лисин
Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Власти США оштрафовали сервис TikTok за публикацию видео с детьми
Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис для обмена короткими видео TikTok почти на $6 млн.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов
Названа причина крушения локомотива на вокзале в Каире, в результате которого возник пожар, унесший жизни двадцати человек.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Петербурге задержали бывшего главного инженера Адмиралтейских верфей
Сотрудники полиции сегодня задержали бывшего главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Владимира Байкова, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 02:26
Политика
Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле
Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках
В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений
Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено 26 февраля в 17:41
Авто
ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров
Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40