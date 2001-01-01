Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе ЭррерыSportbox.RU 05:23
«Манчестер Юнайтед» объявил, что полузащитник Андер Эррера покидает команду. Клуб не станет продлевать контракт с 29-летним игроком, рассчитанный до конца июня текущего года. Как утверждает Mirror, Эррера на правах свободного агента перейдет в «ПСЖ».
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