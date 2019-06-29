«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12

Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".

Спорт день за днем

Политика Порошенко прокомментировал возвращение России в ПАСЕ Экс-президент назвал это первым шагом к признанию в ЕС Крыма российским.

Космос SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.

Происшествия Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Футбол Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Экономика Восход «Меркурия»: в России ожидается сырный кризис С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация молочных продуктов.

Политика Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

Политика Климкин назвал главную проблему Украины Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.

Политика Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Футбол Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.

Общество Уровень воды в Тулуне медленно снижается В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра.

Авто Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.

Финансы Экономический прогноз на июль Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.

Политика Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.

Шоу-бизнес Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».

Игры Запущен первый бета-тест Halo Reach для PC — видео в 4K Microsoft и 343 Industries объявили о начале первой фазы бета-тестирования игры из Halo: The Master Chief Collection.

Политика Элтон Джон прокомментировал слова Путина о ЛГБТ-сообществе Ранее музыкант раскритиковал решение российского прокатчика фильма "Рокетмен" удалить из картины все сцены интимной близости между мужчинами и употребления наркотиков Британский певец и композитор Элтон Джон прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, не согласившись с его словами о либеральных ценностях и людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает РИА Новости.

Религия В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.

Политика Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.