Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12
Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
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Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
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Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Калмыкии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
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Юлия Михалкова поделилась «секретами» женского счастья
Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в юмористической форме поделилась с подписчиками секретами женского счастья.
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В Австрии считают, что бедность не порок. Но она заводит в порочный круг
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Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
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Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
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Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
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Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
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Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций
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Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
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В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
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Обновлено вчера в 05:41
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Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»
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Армия и оружие
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Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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Путин сообщил о продвижении в вопросе хоздеятельности на Курилах
Президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзе Абэ в Осаке сообщил, что сторонам удалось несколько продвинуться вперед в вопросе налаживания совместной деятельности на Курильских островах.
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Гаджеты
Поддельный iPhone XI появился в продаже
Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.
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Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
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Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
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