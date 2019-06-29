Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12

Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«МЮ» отдал 50 млн фунтов за ноунейма из «Кристал Пэлас». Его называют лучшим в лиге на своей позиции

Sport24.ru14:30

«МЮ» переплатил за Уан-Биссаку. Он недостаточно хорош в атаке и переоценен в обороне

Sports.ru10:40

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Ван-Биссаки

Sportbox.RU07:43

Ван-Биссака — в тройке самых дорогих английских игроков в истории

Чемпионат08:59

Уан-Биссака: «Лишь немногие футболисты имеют право называть себя игроком „МЮ“»

ProstoProSport08:51

Ван-Биссака – игрок «Манчестер Юнайтед»

Бомбардир.ру07:21

«Талантливый, молодой и голодный». Легенда «МЮ» Фердинанд – о переходе Ван-Биссаки

Спорт-Экспресс08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:56, Вашингтон
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Обновлено в 11:00
Общество

Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метров

Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области.
Обновлено в 21:47
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Сутормина

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина».
Обновлено в 12:33
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин поручил Мутко контролировать ликвидацию наводнения под Иркутском

В правительстве будет создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 16:46
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено в 21:01
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании бывшей жены Цеповяза

Обновлено в 16:59
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме

Обновлено в 21:25
Общество

Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать выплаты

Обновлено в 21:52
Общество

Установлен вызывающий бесплодие у женщин орган

Обновлено в 19:43
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено в 13:55
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Общество

Япония возобновила коммерческий лов китов

Обновлено в 20:05
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Наука

Карибские моллюски оказались способны выжить в подкисленном океане

Обновлено вчера в 03:51
Гаджеты

Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Обновлено в 16:01
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Общество

Синоптики назвали 29 июня самым холодным днем в Москве за 70 лет

Обновлено в 20:54
Здоровье

Как получить удовольствие за зарплату и не потерять здоровье

Сегодня по статистике почти каждый второй россиянин уверен, что ведет в целом здоровый образ жизни.
Обновлено в 13:29
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 16:27
Политика

СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцем

Президент США Дональд Трамп на заседании G20 подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает портал AjelNews24.
Обновлено в 21:26
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Обновлено в 21:21
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено в 19:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное