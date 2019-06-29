Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12
Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
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