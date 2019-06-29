Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12
Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 18:02
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде
Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено в 12:14
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Обновлено в 07:39
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Ранее канал Mash в Telegram сообщил, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления в аэропорту Домодедово, из-за чего люди длительное время были вынуждены сидеть в самолете.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Происшествия
В Стрельне водитель «Хонды» не выжил после столкновения с деревом
ДТП произошло сегодня в 19:40, от столкновения с деревом «Хонду» располовинило, двое ее пассажиров получили серьезные травмы, водитель не выжил.
Обновлено в 15:27
Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
Обновлено в 15:53
Интернет
Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Skrytá Pravda (Чехия): люди в России якобы мрут от голода (Skrytá pravda)
Что касается общегосударственных данных, то средняя номинальная заработная плата в России в марте выросла по сравнению с прошлым годом на 5,2% до 45 тысяч рублей.
Обновлено в 01:58
Кино
Ольге Машной — 55
Заслуженная артистка России Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде.
Обновлено в 10:21
Космос
Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос
Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Обновлено в 08:42
Культура
Съемка Чернобыля и падения Берлинской стены, работа с Серебренниковым и Михалковым. Влад Опельянц. Судьба оператора
В новом выпуске программы «Как все начиналось» — оператор Владислав Опельянц.
Обновлено в 16:01
Экономика
Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года
С 1 июля девелоперы не смогут продавать дольщикам квартиры в новых домах напрямую.
Обновлено в 13:00
Политика
На Украине рассказали, когда Крым получит воду
Главарь «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров заявил, что Украина возобновит поставки воды на территорию Крыма только после «деоккупации полуострова или в момент её».
Обновлено в 18:30
Футбол
Штрафы Карпина, космическое предложение из Китая, Дзюба в «Манчестер Сити». Мы поговорили с Ивелином Поповым
Во время интервью вмешался Карпин.
Обновлено в 15:15
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Силовики обстреляли насосную станцию в ДНР
Обновлено в 16:40
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Мужчина стрелял в своего удачливого соперника – кавалера одной из сотрудниц кафе, передает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 11:10
Финансы
Экономический прогноз на июль
Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58