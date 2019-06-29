«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12

Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".

Спорт день за днем

Политика Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20 Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.

Происшествия Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.

Футбол Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.

Происшествия Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва Ранее канал Mash в Telegram сообщил, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления в аэропорту Домодедово, из-за чего люди длительное время были вынуждены сидеть в самолете.

Происшествия Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.

Происшествия В Стрельне водитель «Хонды» не выжил после столкновения с деревом ДТП произошло сегодня в 19:40, от столкновения с деревом «Хонду» располовинило, двое ее пассажиров получили серьезные травмы, водитель не выжил.

Интернет Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.

Политика Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.

Общество Skrytá Pravda (Чехия): люди в России якобы мрут от голода (Skrytá pravda) Что касается общегосударственных данных, то средняя номинальная заработная плата в России в марте выросла по сравнению с прошлым годом на 5,2% до 45 тысяч рублей.

Кино Ольге Машной — 55 Заслуженная артистка России Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде.

Космос Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.

Шоу-бизнес Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.

Футбол Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.

Экономика Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года С 1 июля девелоперы не смогут продавать дольщикам квартиры в новых домах напрямую.

Политика На Украине рассказали, когда Крым получит воду Главарь «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров заявил, что Украина возобновит поставки воды на территорию Крыма только после «деоккупации полуострова или в момент её».

Гаджеты Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.

Происшествия В Москве на Курском вокзале убили мужчину На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Происшествия Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой Мужчина стрелял в своего удачливого соперника – кавалера одной из сотрудниц кафе, передает ТАСС.