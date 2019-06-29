Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12

Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
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«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Ван-Биссаки

Sport.ru08:28

«МЮ» переплатил за Уан-Биссаку. Он недостаточно хорош в атаке и переоценен в обороне

Sports.ru10:40

Оборона МЮ 2019/20: мечты и реальность

Soccer.ru12:01

«МЮ» отдал 50 млн фунтов за ноунейма из «Кристал Пэлас». Его называют лучшим в лиге на своей позиции

Sport24.ru14:30

Ван-Биссака — в тройке самых дорогих английских игроков в истории

Чемпионат08:59

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Ван-Биссаки

Матч ТВ07:43

«Талантливый, молодой и голодный». Легенда «МЮ» Фердинанд – о переходе Ван-Биссаки

Спорт-Экспресс08:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 18:02
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено в 12:14
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Ранее канал Mash в Telegram сообщил, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления в аэропорту Домодедово, из-за чего люди длительное время были вынуждены сидеть в самолете.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Стрельне водитель «Хонды» не выжил после столкновения с деревом

ДТП произошло сегодня в 19:40, от столкновения с деревом «Хонду» располовинило, двое ее пассажиров получили серьезные травмы, водитель не выжил.
Обновлено в 15:27
Автоспорт

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Обновлено в 15:53
Интернет

Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект

Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Обновлено в 18:25
Общество

Skrytá Pravda (Чехия): люди в России якобы мрут от голода (Skrytá pravda)

Что касается общегосударственных данных, то средняя номинальная заработная плата в России в марте выросла по сравнению с прошлым годом на 5,2% до 45 тысяч рублей.
Обновлено в 01:58
Кино

Ольге Машной — 55

Заслуженная артистка России Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде.
Обновлено в 10:21
Космос

Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос

Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Обновлено в 08:42
Культура

Съемка Чернобыля и падения Берлинской стены, работа с Серебренниковым и Михалковым. Влад Опельянц. Судьба оператора

В новом выпуске программы «Как все начиналось» — оператор Владислав Опельянц.
Обновлено в 16:01
Экономика

Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года

С 1 июля девелоперы не смогут продавать дольщикам квартиры в новых домах напрямую.
Обновлено в 13:00
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Политика

На Украине рассказали, когда Крым получит воду

Главарь «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров заявил, что Украина возобновит поставки воды на территорию Крыма только после «деоккупации полуострова или в момент её».
Обновлено в 18:30
Армия и оружие

Новейший миномет «Дрок» поступит на вооружение Минобороны

Обновлено в 02:18
Футбол

Штрафы Карпина, космическое предложение из Китая, Дзюба в «Манчестер Сити». Мы поговорили с Ивелином Поповым

Во время интервью вмешался Карпин.
Обновлено в 15:15
Гаджеты

Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Москве на Курском вокзале убили мужчину

На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Силовики обстреляли насосную станцию в ДНР

Обновлено в 16:40
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Мужчина стрелял в своего удачливого соперника – кавалера одной из сотрудниц кафе, передает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Финансы

Экономический прогноз на июль

Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
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