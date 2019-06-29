Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12
Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
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Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
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Аналог ботокса оказался эффективен в борьбе против малярийных комаров
Ученые смогли получить нейротоксин, аналогичный по свойствам ботоксу, который может стать эффективным средством при борьбе с малярийными комарами.
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Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
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Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
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«Амьен» предложил трёхлетний контракт экс-защитнику «Динамо» Хольмену
По информации источника, «Амьен» накануне предложил трёхлетний контракт 27-летнему шведскому защитнику, который ранее покинул «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта.
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Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
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В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
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Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
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Политика
Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.
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Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Здоровье
Как навсегда избавиться от папиллом-«висюлек»?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Папилломы появляются чаще всего у людей с ослабленной иммунной системой (перенёсших инфекционные заболевания, злоупотребляющих алкоголем, беспорядочными половыми контактами и т.д.).
Обновлено в 18:02
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Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
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Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество
Япония возобновила коммерческий лов китов
Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
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Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
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Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Город в Иркутской области эвакуируют из-за наводнения
В городе Тулун уровень воды в реке Ия на утро 29 июня составил 1357 см. В городе Тулун Иркутской области проводят эвакуацию местных жителей из-за наводнения.
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Происшествия
В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
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Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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Происшествия
Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.
Обновлено в 18:25
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57