Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере МагуайраЕвро-футбол.ру 08:10
"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере из "Лестера" защитника Гарри Магуайра. Ка сообщает официальный сайт "красных дьяволов", Магуайр подписал шестилетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. С 2017 года Гарри Магуайр провёл за "Лестер" 76 матчей, в которых забил пять голов.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
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