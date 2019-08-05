Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере МагуайраЕвро-футбол.ру 08:10

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере из "Лестера" защитника Гарри Магуайра. Ка сообщает официальный сайт "красных дьяволов", Магуайр подписал шестилетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. С 2017 года Гарри Магуайр провёл за "Лестер" 76 матчей, в которых забил пять голов.
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Английский футболист, центральный защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии.
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