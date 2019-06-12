Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Дэниелом ДжеймсомРИА Новости вчера в 10:45
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дэниелом Джеймсом. Прошлый сезон 21-летний валлиец провел в клубе второго по значимости дивизиона чемпионата Англии "Суонси", отыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 4 гола.
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