«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Дэниелом ДжеймсомРИА Новости вчера в 10:45

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дэниелом Джеймсом. Прошлый сезон 21-летний валлиец провел в клубе второго по значимости дивизиона чемпионата Англии "Суонси", отыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 4 гола.

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Дэниелом Джеймсом

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