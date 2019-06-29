Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Уан-БиссакиiReactor 10:19
Защитник Аарон Ван-Биссака подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед», став одним из трёх самых дорогих английских игроков в истории. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о первом приобретении нынешнего межсезонья.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
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Состоялся еще один матч 1/4 финала женского чемпионата мира по футболу 2019 года.
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Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
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