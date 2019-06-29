Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Уан-БиссакиiReactor 10:19

Защитник Аарон Ван-Биссака подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед», став одним из трёх самых дорогих английских игроков в истории. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о первом приобретении нынешнего межсезонья.
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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки

Sport24.ru07:18

«МЮ» переплатил за Уан-Биссаку. Он недостаточно хорош в атаке и переоценен в обороне

Sports.ru10:40

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Спорт-Экспресс08:24

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Чемпионат08:59

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Ван-Биссаки

Матч ТВ07:43

Фердинанд одобрил трансфер Ван-Биссаки

Soccer.ru09:35

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Ван-Биссаки

Sport.ru08:28
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