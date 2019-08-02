Футбол

«Манчестер Юнайтед» обсудил с «Ювентусом» переход МанджукичаBookmaker-ratings.ru 04:15

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался двумя нападающими «Ювентуса». «Манчестер» хочет подписать не только Пауло Дибалу, но и Марио Манджукича. Стороны обсуждали переход хорвата в рамках обмена Пауло Дибалы на Ромелу Лукаку.
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