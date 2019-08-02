Футбол
«Манчестер Юнайтед» обсудил с «Ювентусом» переход МанджукичаBookmaker-ratings.ru 04:15
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался двумя нападающими «Ювентуса». «Манчестер» хочет подписать не только Пауло Дибалу, но и Марио Манджукича. Стороны обсуждали переход хорвата в рамках обмена Пауло Дибалы на Ромелу Лукаку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дибала не будет возвращаться из отпуска в «Ювентус» раньше из-за переговоров с «МЮ»
Sport24.ruвчера в 22:44
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках
Пресненский суд Москвы арестовал участника митинга 27 июля Ивана Подкопаева по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 05:09
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
Политика
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимира Тищенко, начало лето будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 01:19
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Авто
Ателье AC Schnitzer превратило новый BMW X5 в «Босса»
Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило свою версию нового кроссовера BMW X5 под названием «Босс».
Обновлено в 05:08
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые фото пожаров в Сибири
Государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала на своем сайте спутниковые фотографии очагов пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 08:04
Авто
Renault Duster получил новый экономичный мотор
Новый экономичный мотор, который пришёл на смену 1,6-литровому атмосферному движку SCe 115, отвечает стандартам Евро-6.
Обновлено в 04:50
Общество
Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самая чистая вода в Черном море находится у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек
Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Кандолиза Райс: Украина должна «повысить цену» для России, а США ей помогут
"Украина и украинцы могут повысить цену для россиян за то, что они делают", — резюмировала бывший советник президента США, напомнив, что соответствующий нажим заставил СССР вывести войска из Афганистана.
Обновлено в 04:29
Политика
2 августа в России отмечают День воздушно-десантных войск
Обновлено в 01:42
Общество
Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян
С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 04:27
Игры
GTA 5 поставила личный рекорд по онлайну после обновления с казино
Благодаря обновлению The Diamond Casino & Resort онлайн Grand Theft Auto 5 стал рекордным с момента запуска игры.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Кадыров резко отреагировал на совет Израиля не ездить в Чечню
Обновлено вчера в 12:18
Здоровье
Врачи назвали болезни, при которых нельзя купаться
Названы заболевания, при которых нельзя купаться в водоемах. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 01:18
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Два авто загорелись после столкновения на М-5 под Миассом
На 1759-м километре автодороги Москва-Челябинск столкнулись грузовик и легковушка.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Убийство полицейского в Сургуте: возбуждено уголовное дело
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Обновлено в 05:06
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53