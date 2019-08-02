Футбол

«Манчестер Юнайтед» переговорил с «Ювентусом» о трансфере МанджукичаМК-Спорт 06:22

Англичане начали данные переговоры в рамках обсуждения обмена нападающего туринцев Пауло Дибалы на нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку. В сезоне-2018/19 Манджукич в составе «Ювентуса» провел 25 матчей в чемпионате Италии, где забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
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