Полузащитник Поль Погба не уйдет из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Руководство английского клуба не собирается расставаться с игроком сборной Франции в январе.

«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба в январе

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