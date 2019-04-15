Футбол

«Манчестер Юнайтед» назвал цену Погба для «Реала»Газета.Ru вчера в 23:40

По информации Marca, с покупкой игрока могут возникнуть сложности, так как манкунианцы не хотят продавать его дешевле €150 млн. Настанвик "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер видит в Погба лидера команды в ближайшие годы.
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«Манчестер Юнайтед» надеется продлить контракт с Погба

Sport24.ru03:01

СМИ: «МЮ» предложит Погба новый контракт и капитанскую повязку

Sportbox.RU13 апреля в 09:52

«Манчестер Юнайтед» назвал цену Погба для «Реала»

Газета.Ruвчера в 23:40

«Реал» отказался от трансфера Погба из-за финансовых требований «МЮ»

Советский спортвчера в 18:55

«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионов

Спорт-Экспрессвчера в 17:56

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

Чемпионат02:45

СМИ: «МЮ» предложит Погба новый контракт и капитанскую повязку

Матч ТВ13 апреля в 09:52
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика

Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа".
Обновлено в 01:59
Транспорт

«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Кино

В работе Amediateka произошел сбой во время премьеры «Игры престолов»

Обновлено в 02:55
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Происшествия

На подростка упали футбольные ворота в Екатеринбурге

Обновлено в 01:43
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Здоровье

Названы разрешенные при зависимости от инсулина продукты

Эксперты назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

В жилом доме на окраине Парижа произошел взрыв

Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой

К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
Обновлено в 03:00
Общество

Андрей Чибис назначил себе нового вице-губернатора

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области, которое уже стало привычным по понедельника в 8 утра, принесло новости о кадровых перестановках Так, Андрей Чибис сообщил, что новым врио вице-губернатора Мурманской области стала Мария Дерунова.
Обновлено в 01:30
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Музыка

Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов

Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено вчера в 14:17
Общество

Краснодарский край вошел в тройку регионов по числу новых рабочих мест

Замкнул тройку лидеров Краснодарский край. За три года на Кубани было создано 131,5 тысяч новых рабочих мест.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Туве задержаны четверо из девяти сбежавших из изолятора

Обновлено в 02:17
Наука

Ученые опровергли миф о древнеегипетских женщинах

Научные сотрудники из Альбертского университета изучили останки древней египтянки, обнаруженные в некрополе Мендеса в 70-х, и выяснили, что она владела традиционно мужской профессией и делала бытовые предметы из папируса.
Обновлено в 02:16
Наука

Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака

Обновлено вчера в 20:31
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

По их данным, в этом году на рынок РФ поступят автомобили, исключительно импортированные из Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Дом Магомеда Муцольгова окружила полиция

Полиция окружила дом главы правозащитной организации «МАШР» («Мир») Магомеда Муцольгова.
Обновлено в 02:30
Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

Обновлено в 01:32
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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