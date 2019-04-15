Футбол
«Манчестер Юнайтед» назвал цену Погба для «Реала»Газета.Ru вчера в 23:40
По информации Marca, с покупкой игрока могут возникнуть сложности, так как манкунианцы не хотят продавать его дешевле €150 млн. Настанвик "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер видит в Погба лидера команды в ближайшие годы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика
Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа".
Обновлено в 01:59
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил человека
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Происшествия
На подростка упали футбольные ворота в Екатеринбурге
Обновлено в 01:43
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Здоровье
Названы разрешенные при зависимости от инсулина продукты
Эксперты назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
В жилом доме на окраине Парижа произошел взрыв
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой
К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
Обновлено в 03:00
Общество
Андрей Чибис назначил себе нового вице-губернатора
Оперативное совещание в правительстве Мурманской области, которое уже стало привычным по понедельника в 8 утра, принесло новости о кадровых перестановках Так, Андрей Чибис сообщил, что новым врио вице-губернатора Мурманской области стала Мария Дерунова.
Обновлено в 01:30
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Музыка
Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем
Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Футбол
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Краснодарский край вошел в тройку регионов по числу новых рабочих мест
Замкнул тройку лидеров Краснодарский край. За три года на Кубани было создано 131,5 тысяч новых рабочих мест.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Наука
Ученые опровергли миф о древнеегипетских женщинах
Научные сотрудники из Альбертского университета изучили останки древней египтянки, обнаруженные в некрополе Мендеса в 70-х, и выяснили, что она владела традиционно мужской профессией и делала бытовые предметы из папируса.
Обновлено в 02:16
Наука
Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака
Обновлено вчера в 20:31
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
По их данным, в этом году на рынок РФ поступят автомобили, исключительно импортированные из Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
На фиолетовой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:55
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Дом Магомеда Муцольгова окружила полиция
Полиция окружила дом главы правозащитной организации «МАШР» («Мир») Магомеда Муцольгова.
Обновлено в 02:30
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32