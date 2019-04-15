«Манчестер Юнайтед» назвал цену Погба для «Реала»Газета.Ru вчера в 23:40

По информации Marca, с покупкой игрока могут возникнуть сложности, так как манкунианцы не хотят продавать его дешевле €150 млн. Настанвик "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер видит в Погба лидера команды в ближайшие годы.

Политика Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа".

Транспорт «Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.

Экономика Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день» Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.

Экономика Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Шоу-бизнес Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес «Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.

Общество Андрей Чибис назначил себе нового вице-губернатора Оперативное совещание в правительстве Мурманской области, которое уже стало привычным по понедельника в 8 утра, принесло новости о кадровых перестановках Так, Андрей Чибис сообщил, что новым врио вице-губернатора Мурманской области стала Мария Дерунова.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Политика Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.

Музыка Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.

Футбол Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.

Общество Краснодарский край вошел в тройку регионов по числу новых рабочих мест Замкнул тройку лидеров Краснодарский край. За три года на Кубани было создано 131,5 тысяч новых рабочих мест.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Наука Ученые опровергли миф о древнеегипетских женщинах Научные сотрудники из Альбертского университета изучили останки древней египтянки, обнаруженные в некрополе Мендеса в 70-х, и выяснили, что она владела традиционно мужской профессией и делала бытовые предметы из папируса.

Авто Автомобили Ravon начнут собирать в России По их данным, в этом году на рынок РФ поступят автомобили, исключительно импортированные из Узбекистана.

Общество Мусорная реформа столкнулась с неплатежами Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.

Происшествия В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».