Футбол

«Реал» планирует завершить трансфер Погба до 1 июляMetaratings 05:42

Мадридский «Реал» хочет оформить сделку по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба в ближайшее время. Руководство «Реала» собирается завершить трансфер до 1 июля, когда манкунианцы выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезону, пишет Marca.
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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