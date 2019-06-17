Футбол
«Реал» планирует завершить трансфер Погба до 1 июляMetaratings 05:42
Мадридский «Реал» хочет оформить сделку по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба в ближайшее время. Руководство «Реала» собирается завершить трансфер до 1 июля, когда манкунианцы выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезону, пишет Marca.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:40, Вашингтон
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Президент России Владимир Путин подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
Обновлено в 19:01
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Интернет
Голосовой помощник «Маруся» запустила Mail.Ru Group
17 июня компания Mail.Ru Group запустила в тестовом режиме голосовой помощник «Маруся». Разработка стоила около 2 млн долларов.
Обновлено в 06:11
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено в 14:14
Происшествия
На Пискаревском проспекте скутер врезался в ограждение
Обновлено в 17:34
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
В полиции сообщили, что два человека получили ранения, двое подозреваемых задержаны, ведется расследование Во время инцидента на сцене помимо игроков находились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и мэр Торонто Джон Тори.
Обновлено в 18:25
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Спорт
Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Политика
Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Здоровье
Медики рассказали, чем опасны кондиционеры
Поддержание комфортной температуры воздуха в помещении с помощью кондиционера может стать причиной возникновения различных заболеваний.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки
Анна Семенович может найти себе оправдания, чтобы пропустить занятия и съесть ещё один кусочек пиццы.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Общество
«Яндекс» самовольно загрязнял озеро Рукавское во Владимире
Как установила владимирская природоохранная прокуратура, в озеро Рукавское самовольно сбрасывала отходы с очистных сооружений и компания «Яндекс ДЦ Владимир».
Обновлено в 18:15
Футбол
Футболист «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года
Полузащитник сборной Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон может выбыть из-за травмы до конца года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Политика
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Не боится показать свою хватку: израильские послания для России накануне встречи по безопасности (Al-Akhbar, Ливан) (Al-Akhbar)
Тель-Авив возлагает большие надежды на трехстороннюю встречу, которая состоится в конце этого месяца при участии высокопоставленных чиновников, отвечающих за национальную безопасность Израиля, России и Соединенных Штатов.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Общество
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45