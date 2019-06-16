«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с ПогбаЕженедельник Футбол 10:05

«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон. Даже несмотря на недавние комментарии игрока, клуб попытается его сохранить. Напомним, что сегодня француз намекнул на возможный уход из «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба

Происшествия Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве Пассажирский самолёт, следовавший рейсом Милан — Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Автоспорт Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана» Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Армия и оружие Бой двух советских танков в Ливии попал на видео На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Происшествия В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.

Политика К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.

Происшествия У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова покинула Россию "Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Единоборства Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.

Армия и оружие Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц ВСУ открыли по Спартаку на севере Донецка огонь из 122-миллиметровых гаубиц.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Футбол «Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без электричества Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.

Политика Болтон обвинил Венесуэлу в заключении оборонного контракта с Россией Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку на сумму $209 млн.

Армия и оружие Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна» В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна».

Армия и оружие Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты британских судов.

Здоровье Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.