Футбол
«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с ПогбаЕженедельник Футбол вчера в 10:05
«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон. Даже несмотря на недавние комментарии игрока, клуб попытается его сохранить. Напомним, что сегодня француз намекнул на возможный уход из «МЮ».
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«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Погба, несмотря на желание футболиста
Sport24.ruвчера в 11:28
«МЮ» не намерен расставаться с Погба этим летом. Игрок входит в планы Сульшера
Sports.ruвчера в 09:32
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
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