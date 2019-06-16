Футбол

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с ПогбаЕженедельник Футбол 10:05

«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон. Даже несмотря на недавние комментарии игрока, клуб попытается его сохранить. Напомним, что сегодня француз намекнул на возможный уход из «МЮ».
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«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Погба, несмотря на желание футболиста

Sport24.ru11:28

Погба сказал: «Мне нужен новый вызов» — он может перейти в «Реал»

Чемпионат15:00

СМИ: в «МЮ» рассчитывают, что Погба останется в клубе

Спорт-Экспресс09:22

СМИ: «МЮ» не собирается отпускать Погба в летнее трансферное окно

Матч ТВ10:13

«МЮ» не намерен расставаться с Погба этим летом. Игрок входит в планы Сульшера

Sports.ru09:32

Manchester Evening News: «МЮ» не собирается продавать Погба этим летом

Бомбардир.ру11:16

Погба публично объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru06:08
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Экономика

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Музыка

XVI Международный конкурс имени Чайковского открывается в Москве

В Москве открывается XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского, который пройдет с 17 по 29 июня в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:34
Политика

Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском в стране удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие

При обстреле поселения на юге Алеппо погибли 12 мирных жителей

Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах

Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено в 17:32
Здоровье

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока

В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Обновлено в 10:50
Автоспорт

Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Обновлено в 10:17
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Екатеринбургская епархия приняла решение не рассматривать сквер у Театра драмы как место для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 10:04
Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Общество

В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита

Эстонское отделение Красного Креста обратилось с требованием к руководству таллинского Русского молодежного театра убрать красный крест из спектакля «Доктор Айболит», об этом 16 июня сообщил художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен в беседе РБК.
Обновлено в 15:38
Футбол

Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»

В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Экономика

Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ

Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Футбол

Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

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Обновлено в 18:05
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Здоровье

Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека

Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.
Обновлено в 13:25
Культура

«Большой художник». Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли

Никогда не было оснований не верить выдающемуся режиссёру. Предпоследнюю ленту «Чай с Муссолини» Франко Дзеффирелли снимал про себя.
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Общество

Елена Зеленская посетила детский центр «Артек» под Киевом

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Шоу-бизнес

Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»

30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
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Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
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В Совфеде ответили на слова Болтона о «контракте» РФ и Венесуэлы

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в фейсбуке прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об оборонном "контракте" Москвы и Каракаса.
Обновлено в 17:56
Политика

Президент Германии оценил отношения ЕС и России

Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
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Армия и оружие

В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка украинскими силовиками

Обновлено в 15:50
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Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектуры

Напомним, бывшего президенту Грузии, получившего на Украине гражданство и возглавившего Одесскую область, Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017 года.
Обновлено в 17:52
Экономика

Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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