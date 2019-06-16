Футбол

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с ПогбаЕженедельник Футбол 10:05

«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон. Даже несмотря на недавние комментарии игрока, клуб попытается его сохранить. Напомним, что сегодня француз намекнул на возможный уход из «МЮ».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Погба, несмотря на желание футболиста

Sport24.ru11:28

«МЮ» не намерен расставаться с Погба этим летом. Игрок входит в планы Сульшера

Sports.ru09:32

СМИ: «МЮ» не собирается отпускать Погба в летнее трансферное окно

Матч ТВ10:13

СМИ: в «МЮ» рассчитывают, что Погба останется в клубе

Спорт-Экспресс09:22

«МЮ» не намерен расставаться с Погба, несмотря на недавние комментарии игрока

Чемпионат09:59

Manchester Evening News: «МЮ» не собирается продавать Погба этим летом

Бомбардир.ру11:16

Погба публично объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru06:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом

Обновлено в 02:10
Политика

Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет

7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Политика

Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Крыму погиб российский биатлонист

Обновлено в 12:49
Политика

Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт

Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Единоборства

Боксер Кудряшов извинился за поражение от Макабу

Обновлено в 12:00
Происшествия

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Обновлено в 11:04
Политика

К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Обновлено в 10:59
Футбол

Вратарь Юрий Лодыгин собирается покинуть «Зенит»

Вратарь петербургской команды Юрий Лодыгин сообщил о своем возможном уходе из клуба, сообщил портал Sport24.
Обновлено в 12:01
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Башкирии объявлены в розыск дети кассира, укравшей 25 млн рублей

Обновлено в 12:14
Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 05:08
Авто

Как завести машину, если села батарейка в брелке

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Политика

Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану

Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Садальский пожелал Алибасову здоровья снимком с гробом

Обновлено в 10:44
Общество

Митинг против новой свалки пройдет сегодня в Северодвинске

Олег Мандрыкин добавил, что рано или поздно Россия регион всё равно перейдет на раздельный сбор мусора.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Следствие ходатайствует о задержании журналиста Гаджиева

В настоящий момент суд исследует представленые материалы. Все подозрения в свой адрес Абдулмумин Гаджиев назвал абсурдными.
Обновлено в 03:18
Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

Обновлено в 12:39
Политика

В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины

Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02
Игры

Блогер создал в Super Mario Bros режим королевской битвы

Браузерная версия классической Super Mario Bros появилась в Сети.
Обновлено в 12:43
Происшествия

В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева

В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Автоспорт

Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное