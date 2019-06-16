«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с ПогбаЕженедельник Футбол 10:05

«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон. Даже несмотря на недавние комментарии игрока, клуб попытается его сохранить. Напомним, что сегодня француз намекнул на возможный уход из «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба

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