Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен предложить Сульшеру полноценный контрактГазета.Ru вчера в 19:49

Руководство "Манчестер Юнайтед" собирается оставить норвежце Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды, сообщает "Советский спорт".
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Сульшер может подписать полноценный контракт с «МЮ», клуб отказался от услуг Почеттино

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«Манчестер Юнайтед» намерен предложить Сульшеру полноценный контракт

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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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