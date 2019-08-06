Футбол

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысячГазета.Ru 03:08

Игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку был оштрафован своим клубом на £400 тысяч, передает Mirror. Как сообщает издание, бельгийский футболист был наказан подобным образом за неявку в расположение клуба. Последнее время нападающий самостоятельно поддерживает физическую форму на базе "Андерлехта".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лукаку будет оштрафован на 400 000 фунтов

Bookmaker-ratings.ru02:58

«МЮ» оштрафует Лукаку почти на 400 тысяч фунтов

Спорт-Экспресс02:38

СМИ: «МЮ» наложил крупный штраф на Лукаку

Sportbox.RU03:10

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч

Газета.Ru03:08

«Манчестер Юнайтед» оштрафует Лукаку за бойкот. Футболист продолжает тренироваться с «Андерлехтом»

Sport24.ru02:54

«Манчестер Юнайтед» наложил на Лукаку огромный штраф

Чемпионат02:27

Футболист «Манчестер Юнайтед» решил тренироваться с другой командой

Lenta.ruвчера в 11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Экономика

Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

Дефляция в августе на уровне от -0,2% до 0% месяц к месяцу возможна с высокой вероятностью при ускорении удешевления овощей и фруктов, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине инфляции» за август.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Обновлено в 03:47
Политика

Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Обновлено вчера в 11:29
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Общество

ВЦИОМ: каждая вторая семья в России имеет непогашенный кредит

У каждой второй семьи в России есть непогашенный кредит, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:08
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Обновлено в 03:13
Культура

Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Кино

Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 03:29
Путешествия

Эксперты назвали самые путешествующие нации в мире

Замыкают пятерку самых путешествующих стран мира Германия (94,4 миллиона) и Франция (59,8 миллиона авиапассажиров).
Обновлено в 02:02
Авто

Опубликованы фото нового премиального кроссовера Genesis GV80

Бренд Genesis в скором времени обзаведется долгожданным кроссовером GV80в своей модельной линейке премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье

Более 6 тыс. туристов обратились на горячую линию Роспотребнадзора

В июле 2019 на горячую линию Роспотребнадзора по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом обратились более 6 тыс. туристов (оказано 6050 консультаций), сообщили в ведомстве.
Обновлено в 01:24
Экономика

РБК: Альфа-банк продаст долю в краудфандинговой платформе «Поток»

Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса.
Обновлено в 04:10
Технологии

Российский самолет на водородной тяге представят на МАКС-2019

Участникам авиасалона МАКС-2019, который пройдет в аэропорту Жуковский с 27 августа по 1 сентября, будет представлен первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Автомобиль взорвался в Магнитогорске

Обновлено в 03:29
Здоровье

Минздрав отнес Алтайский край к лидерам по заболеваемости ВИЧ

В Иркутской, Кемеровской областях, Пермском крае и Новосибирской области в прошлом году заболеваемость ВИЧ существенно выросла.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов

Обновлено в 03:41
Общество

Премьер Италии встал за диджейский пульт

Политик появился там без охраны и вместе с другими отдыхающими устроил зажигательные танцы, а потом и вовсе встал за диджейский пульт.
Обновлено в 02:38
Общество

Композитора Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище

Композитора Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Обновлено в 03:37
Общество

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

В ДНР заявили об экстренном развертывании армии Киева под Мариуполем

Обновлено вчера в 16:44
Экономика

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

По данным Федеральной таможенной службы, всего за пять лет «под нож» пошло более 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, из которых более 10 тыс. тонн было уничтожено в 2018–2019 годы.
Обновлено вчера в 12:31
Транспорт

«Аэрофлот» с 27 октября запускает ежедневные рейсы в Южно-Сахалинск

Обновлено в 04:12
Культура

Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500

Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Общество

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Обновлено вчера в 20:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное