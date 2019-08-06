Футбол
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысячГазета.Ru 03:08
Игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку был оштрафован своим клубом на £400 тысяч, передает Mirror. Как сообщает издание, бельгийский футболист был наказан подобным образом за неявку в расположение клуба. Последнее время нападающий самостоятельно поддерживает физическую форму на базе "Андерлехта".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Экономика
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе
Дефляция в августе на уровне от -0,2% до 0% месяц к месяцу возможна с высокой вероятностью при ускорении удешевления овощей и фруктов, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине инфляции» за август.
Обновлено в 03:40
Политика
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Обновлено вчера в 11:29
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Общество
ВЦИОМ: каждая вторая семья в России имеет непогашенный кредит
У каждой второй семьи в России есть непогашенный кредит, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:08
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Путешествия
Эксперты назвали самые путешествующие нации в мире
Замыкают пятерку самых путешествующих стран мира Германия (94,4 миллиона) и Франция (59,8 миллиона авиапассажиров).
Обновлено в 02:02
Авто
Опубликованы фото нового премиального кроссовера Genesis GV80
Бренд Genesis в скором времени обзаведется долгожданным кроссовером GV80в своей модельной линейке премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье
Более 6 тыс. туристов обратились на горячую линию Роспотребнадзора
В июле 2019 на горячую линию Роспотребнадзора по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом обратились более 6 тыс. туристов (оказано 6050 консультаций), сообщили в ведомстве.
Обновлено в 01:24
Экономика
РБК: Альфа-банк продаст долю в краудфандинговой платформе «Поток»
Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса.
Обновлено в 04:10
Технологии
Российский самолет на водородной тяге представят на МАКС-2019
Участникам авиасалона МАКС-2019, который пройдет в аэропорту Жуковский с 27 августа по 1 сентября, будет представлен первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Обновлено в 03:29
Здоровье
Минздрав отнес Алтайский край к лидерам по заболеваемости ВИЧ
В Иркутской, Кемеровской областях, Пермском крае и Новосибирской области в прошлом году заболеваемость ВИЧ существенно выросла.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов
Обновлено в 03:41
Общество
Премьер Италии встал за диджейский пульт
Политик появился там без охраны и вместе с другими отдыхающими устроил зажигательные танцы, а потом и вовсе встал за диджейский пульт.
Обновлено в 02:38
Общество
Композитора Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище
Композитора Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Обновлено в 03:37
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
В ДНР заявили об экстренном развертывании армии Киева под Мариуполем
Обновлено вчера в 16:44
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
По данным Федеральной таможенной службы, всего за пять лет «под нож» пошло более 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, из которых более 10 тыс. тонн было уничтожено в 2018–2019 годы.
Обновлено вчера в 12:31
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Обновлено вчера в 20:24