Игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку был оштрафован своим клубом на £400 тысяч, передает Mirror. Как сообщает издание, бельгийский футболист был наказан подобным образом за неявку в расположение клуба. Последнее время нападающий самостоятельно поддерживает физическую форму на базе "Андерлехта".

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«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч

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