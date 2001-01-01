«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Монако» о покупке ТилемансаСоветский спорт 03:28

Агент 22-летнего бельгийца провел переговоры с Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом. В ближайшее летнее трансферное окно Тилеманс, скорее всего, покинет Монако.

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Монако» о покупке Тилеманса

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