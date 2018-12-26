Футбол

«Манчестер Юнайтед» нацелился на хавбека «Ювентуса»
LiveSport.ru
10:24

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает AS. «Красные дьяволы» хотят заполучить бразильского хавбека в январе и намерены начать переговоры с руководством «Старой синьоры».
LiveSport.ru10:24

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Полузащитник «Ювентуса» может пополнить «МЮ»

Матч ТВ11:12

Лидер «Ювентуса» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru09:38

Дуглас Коста может перейти из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс08:19

«Ювентус» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Косте

Евро-футбол.ру11:09

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «Ювентуса» Дугласа Косту

Чемпионат08:07

«МЮ» предложил «Ювентусу» 60 млн евро за Дугласа Косту

Sports.ru08:18

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Дугласа Косту у «Ювентуса» за 60 млн евро

Sport24.ru07:35
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник, выступающий в туринском «Ювентусе» и за сборную Бразилии.
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