Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает AS. «Красные дьяволы» хотят заполучить бразильского хавбека в январе и намерены начать переговоры с руководством «Старой синьоры».

«Манчестер Юнайтед» нацелился на хавбека «Ювентуса»

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