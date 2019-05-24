Футбол

«Манчестер Юнайтед» нацелен на ГризманнаSport.ru вчера в 11:44

Чемпион мира в составе национальной сборной Франции Антуан Гризманн, защищающий на клубном уровне цвета испанского "Атлетико", может перебраться в стан "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что "красные дьяволы" уже начали переговорный процесс по трансферу французского форварда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с представителями Гризманна

Матч ТВвчера в 14:46

МЮ надеется перехватить Гризманна у «Барселоны»

Soccer.ruвчера в 11:42

«МЮ» контактирует с представителями Гризманна

LiveSport.ruвчера в 11:07

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Гризманна

Чемпионатвчера в 10:27

«Манчестер Юнайтед» нацелен на Гризманна

Sport.ruвчера в 11:44

Представители Антуана Гризманна контактируют с «МЮ»

Еженедельник Футболвчера в 11:26

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Гризманна

Советский спортвчера в 11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Кино

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Здоровье

Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций

Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:54
Кино

Российский фильм получил приз на Каннском кинофестивале

Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, режиссер Кантемир Балагов.
Обновлено вчера в 15:19
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»

За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Космос

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли три человека

Обновлено в 00:28
Общество

Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе

По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Боярский рассказал, почему избегает публичных мест

Ириной Шихман рассказал о том, почему избегает походов в публичные места, а также о реакции на него у людей на улицах.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара

Обновлено вчера в 18:50
Единоборства

Конор Макгрегор получил травму на тренировке

Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.
Обновлено в 00:33
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено вчера в 10:54
Футбол

Роналду показал свой новый спортивный автомобиль

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке

Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

В Кузбассе сбили насмерть 17-летнюю девушку

Несовершеннолетняя жительница Кузбасса оказался под колесами транспортного средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:21
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального Интернета

Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Обновлено вчера в 02:16
Космос

Над Астраханью заметили загадочную колонну в ночном небе

В паблике астрономов любителей, очевидец рассказал, что наблюдал в небе звезды, которые летели друг за другом.
Обновлено в 01:03
Политика

В Нидерландах стартовали выборы в Европарламент

Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама. Нидерланды стали первой страной, которая начала выборы.
Обновлено 23 мая в 03:31
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Общество

В Красноярске началась акция по запуску «цифровых» воздушных змеев

Обновлено в 01:31
Технологии

Эксперт: появление сетей 5G в России могут отсрочить

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков убежден, что развертывание в России сетей 5G может быть отложено до 2023 года.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Владимир Путин вручил награды в Кремле

Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено 23 мая в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное