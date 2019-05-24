Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелен на ГризманнаSport.ru вчера в 11:44
Чемпион мира в составе национальной сборной Франции Антуан Гризманн, защищающий на клубном уровне цвета испанского "Атлетико", может перебраться в стан "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что "красные дьяволы" уже начали переговорный процесс по трансферу французского форварда.
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Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Кино
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Здоровье
Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций
Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:54
Кино
Российский фильм получил приз на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, режиссер Кантемир Балагов.
Обновлено вчера в 15:19
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Общество
Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе
По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Боярский рассказал, почему избегает публичных мест
Ириной Шихман рассказал о том, почему избегает походов в публичные места, а также о реакции на него у людей на улицах.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Обновлено вчера в 18:50
Единоборства
Конор Макгрегор получил травму на тренировке
Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.
Обновлено в 00:33
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф
Обновлено вчера в 10:54
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В Кузбассе сбили насмерть 17-летнюю девушку
Несовершеннолетняя жительница Кузбасса оказался под колесами транспортного средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:21
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального Интернета
Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Обновлено вчера в 02:16
Космос
Над Астраханью заметили загадочную колонну в ночном небе
В паблике астрономов любителей, очевидец рассказал, что наблюдал в небе звезды, которые летели друг за другом.
Обновлено в 01:03
Политика
В Нидерландах стартовали выборы в Европарламент
Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама. Нидерланды стали первой страной, которая начала выборы.
Обновлено 23 мая в 03:31
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Технологии
Эксперт: появление сетей 5G в России могут отсрочить
Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков убежден, что развертывание в России сетей 5G может быть отложено до 2023 года.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Владимир Путин вручил награды в Кремле
Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено 23 мая в 07:21